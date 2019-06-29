«الجزائريون يرمون 430 ألف طن من النفايات خلال 3 أشهر»

بزيادة تقدر بـ10 آلاف طن خلال السنة الجارية.. ممثل «إكسترا نت» لـ«النهار»:

«المؤسسة قامت بجمع ما يقارب 8 أطنان من الخبز خلال شهر رمضان»

أكد رئيس دائرة التنمية والتطوير بمؤسسة جمع ونقل النفايات المنزلية على مستوى العاصمة «إكسترا نت»، دوادي محمد.

أن عدد النفايات المنزلية التي تم جمعها خلال 6 أشهر الأولى من 2019، قدرت بـ430 ألف طن.

مشيرا إلى أن عدد النفايات المنزلية التي سيتم جمعها خلال هذه السنة ستزيد بـ10 آلاف طن مقارنة بالنسبة الماضية.

وقال ممثل شركة «إكسترا نت»، دوادي محمد، في تصريح خص به «النهار»، على هامش الزيارة التي قام بها وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون.

رفقة والي العاصمة، عبد الخالق صيودة، خلال افتتاح موسم اصطياف 2019، «أن كمية النفايات المنزلية التي من المقرر جمعها ونقلها خلال سنة 2019، تفوق 690 ألف طن.

أي بزيادة 10 آلاف طن من النفايات المنزلية مقارنة بـ2018، والتي قدرت بـ680 ألف طن».

وأكد المتحدث، أن مؤسسة «إكسترا نت»، قامت بجمع حوالي 430 ألف طن من النفايات المنزلية خلال السداسي الأول من سنة 2019.

فيما تعتزم مصالح هذه المؤسسة جمع ونقل حوالي 36 ألف طن من النفايات المنزلية خلال موسم الاصطياف لهذه السنة.

وذلك على مستوى 44 شاطئا في 10 بلديات بالعاصمة، إلى جانب النفايات التي هي قابلة للرسكلة مثل مادة الكرطون والبلاستيك، والخبز.

وأضاف دوادي، أن مؤسسة «إكسترا نت»، وضعت برنامجا خاصا خلال هذه الموسم، خاصة بالفرز الانتقائي، وتنصيب حاويات عبر كامل الشواطئ.

مع دعم بالحملة التحسيسية وتضم احترام مواقيت رمي والنفايات والأماكن المخصصة لذلك، بالإضافة إلى حملات ضد تبذير الغذائي، وتبذير مادة الخبز.

وأفاد ممثل شركة «إكسترا نت» داودي، بالنسبة لمادة الخبز، أن مصالح مؤسسة «إكسترا نت»، قامت بجمع ما يقارب 8 أطنان من الخبز خلال شهر رمضان 2019.

فيما تم جمع أزيد 60 ألف طن من الكرطون، و60 ألف طن من البلاستيك، ونقلها للمصانع خاصة لإعادة الرسكلة.

أما مادة الخبز فيتم بيعها لمربي المواشي والأبقار بسعر 12 دينارا للكلغ، أما البلاستيك فبسعر 6 دينار للكلغ الواحد،والكرطون بـ12 دينارا للكلغ الواحد.