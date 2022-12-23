الجزائريون يرمون 912 مليون خبزة سنويا

كشفت دراسة للوكالة الوطنية للنفايات ان الجزائريون يبذرون 912 مليون خبزة سنويا أي ما نسبته 0.92 % من مجموع النفايات المنزلية وما شابهها. ووفقا لذات التقرير قدر معدل الإنتاج الفردي اليومي لنفايات الخبز يقدر بـ 014.0 كغ بحجم يعادل 227.906 طن.

وخلال اليوم الإعلامي خصص لعرض نتائج أوّل دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر 2019-2021 أوضحت عقيلة بوذراع رئيسة قسم النفايات المنزلية. ان الأسرة الأقل عددا هي التي تنتج اكثر نفايات من الأسرة الاكثر عددا.

والولاية ذات المعدل الأعلى من حيث الإنتاج الفردي اليومي للنفايات المنزلية وما شابهها هي وهران. في حين تأتي ولاية ادرار في ذيل الترتيب.

أما بخصوص تثمين النفايات اظهرت البيانات ان معدل التثمين بلغ 83.9 بالمائة في سنة 2020 في حين تستهدف وزارة البيئة رفع هذا المعدل إلى 30 بالمائة بحلول 2035.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها في الجزائر حبث مست عينة تمثيلية تتشكل من 35754 مسكن و177972 ساكن و2262 كيان اقتصادي واداري. موزعة على 10 ولايات من البلاد منها 5 من الشمال، 3 من الهضاب العليا و2 من الجنوب.