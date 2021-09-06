الجزائريون يستهلكون لحوما مذبوحة في أماكن غير شرعية

حذرت جمعية حماية المستهلك، من مطاعم ومحلات بيع الشواء بالميزان، معتبرة أن هذه المطاعم تعرض لحوما دون ختم طبيب البيطري، وهو الأمر الذي يؤكد أنها مذبوحة في مذابح غير شرعية.

ودعت الجمعية، في مشنور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” إلى الإبتعاد عن هذه المطاعم والمشاوي،لافتتة إلى أن يتوجب على أصحاب القصابات والجزارين، أن يعرضو اللحوم بختم البيطري، وإلا فهي مذبوحة في أماكن غير شرعية.

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