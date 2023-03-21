الجزائريون يستهلكون 55 ألف طن من اللحوم خلال رمضان

كشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي. أن متوسط إستهلاك اللحوم في شهر رمضان يفوق الـ55 ألف طن.

وأشار دراجي خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، أن متوسط إستهلاك اللحوم في شهر رمضان يفوق الـ55 ألف طن. مضيفا أن الكميات المستوردة تفوق الخمسين بالمائة من الحاجيات. وهو من شأنه أن يعمل على خفض الأسعار والحد من المضاربة فيها.

كما كشف ذات المتحدث، أنه سيتم جلب اللحوم أيضا من الجنوب بكل من تمنراست وأدرار. أين قامت الشركة الجزائرية بالإمضاء على إتفاقيات مع مسالخ في الجنوب لضمان سلامة المنتوج الذي سينقل إلى أقصى الجنوب.

وأوضح دراجي في ذات السياق، أن الحكومة تعمل على تنظيم هذه الشعبة من خلال تخصيص مساحات لزراعة الأعلاف وتخصيص المساحات السهبية للرعي. بالإضافة كذلك إلى وضع قانون يمنع ذبح أنثى الخروف.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنه ونظرا للثروة الحيوانية التي تزخر بها الجزائر لن تستورد الخرفان. غير أنه إذا تحتم الأمر ستلجأ الجزائر إلى استيراد الخرفان لكسر سلسلة المضاربة بعدما وصل سعر لحم الخروف 2500 دينار.

وكان الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي، قد كشف أن الشركة ستضخ 30 ألف طن من اللحوم الطازجة والحية في السوق الوطنية. وعلى مراحل خلال شهر رمضان بسعر تنافسي لا يتجاوز 1200 دج للكلغ الواحد.

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