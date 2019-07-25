الجزائريون يسخرون من “فقير” !

سخر الجمهور الجزائري من “نبيل فقير” الذي انضم مؤخرا لـ “ريال بيتيس”، حيث أكدوا له أن اللعب للجزائر يسمح لك باللعب في الأندية الأوروبية الكبيرة.

وصنع “فقير” الحدث بانتقاله المفاجئ إلى “بيتيس” مقابل 20 مليون أورو قادما من “ليون” الفرنسي.

ووجهت له الجماهير الجزائرية رسالة قوية عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي وضربوا أمثلة بـ “رياض محرز” لاعب “مانشستر سيتي”، “بن ناصر” مع “ميلان”، “أوناس” مع “نابولي” وغيرهم من النجوم الجزائرية.

في حين أن من رفض اللعب للجزائر وفضل فرنسا انضم إلى نادي “الأندلس” بل سيلعب وقائده “عيسى ماندي”.