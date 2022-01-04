الجزائريون يشنون حملة مليونية لإنقاذ أستاذة

شن الجزائريون حملة مليونية، لإنقاذ أستاذة تدعى صونيا فوحال، والتي تنحدر من ولاية باتنة.

فوحال صونيا الملقبة بفوحال رابعة، ذات 28 ربيعا، معلمة وقاطنة بولاية باتنة. أصيبت بالتهاب كبدي أو ما يعرف بـhépatite fulminante وفشل حاد في وظائفه بشكل مزمن. الأمر الذي تسبب في تلفه بشكل كامل وإدخالها المستشفى الجامعي على جناح السرعة.

وتتواجد صونيا فوحال في مصلحة الطب الداخلي و كل المعطيات والتحاليل البيولوجية والأشعة المقطعية تثبت حاجتها لزرع الكبد.

علما أن المريضة بدأت تدخل في حالة encéphalopathépatique بسبب أن السموم التي من المفروض يتخلص منها الكبد تأثر بها المخ.

وبعد بث نداء استغاثة، شن الجزائريون حملة لجمع الأموال ونقلها إلى تركيا قصد تلقي العلاج. علما أن عملية زرع الكبد تفوق قيمتها مليار و 200 مليون.

وحسب ما ورد عن أقرباء صونيا فقد تم جمع 700 مليون للمريضة خلال يومين فقط من داخل وخارج الوطن.

فيما أشارت مصادر أخرى أنه تم جمع مبلغ العملية مع مصاريف التنقل. وهي الآن بصدد التوجه إلى تركيا لإجراء العملية.

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