الجزائريون يصومون رمضان تحت درجة حرارة بين 23 و28 درجة

توقعات بأن تتجاوز 34 درجة في ولايات الجنوب

ستشهد الولايات الشمالية للوطن أجواء من مستقرة إلى مغشاة بعد انقشاع الضباب والسحب السفلى، خلال شهر رمضان المعظم.

كما ستشهد تراجعا في نسبة تساقط الأمطار خلال شهر ماي بمعدل 50 من المئة مقارنة بالسنة الفارطة. وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية بعيدة المدى.

فإن هطول الأمطار خلال شهر ماي والمصادف لشهر رمضان الكريم، سيعرف نقصا في تساقط الأمطار على المناطق الساحلية والمرتفعات بنسبة 50 من المئة.

وأقل من المعتاد مقارنة بشهر ماي من السنة الماضية، كما أن العجز سيصل إلى 30 مم، فيما ستشهد المناطق الجنوبية من شمال الصحراء إلى الجنوب أجواء عادية ومستقرة.

وتتوقع ذات المصالح، أن يكون متوسط درجات الحرارة بشكل غير طبيعي ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة الشهرية العادي من 1 إلى 2 درجة مئوية في جميع أنحاء الوطن.

كما أن درجات الحرارة ستتراوح وتتعدى ما بين 22 و26 درجة مئوية على الولايات الشمالية، وسيبلغ متوسطها أكثر من 34 درجة مئوية في الجنوب.

وأشارت ذات المصلحة، إلى أن درجات الحرارة سترتفع عن القيم المذكورة خلال الظهيرة لتتعدى 30 درجة مئوية.