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قناة النهار

الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن

بقلم قناة النهار
الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن
صلاة الإستسقاء
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الجزائريون يقيمون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الوطن

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