الجزائريون يكتسحون تشكيلة دور مجموعات “الشامبينز ليغ”

سيطر اللاعبون الجزائريون على التشكيلة المثالية، الخاصة بدور مجموعات منافسة دوري أبطال إفريقيا، لموسم 2024-2025.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، تشكيلة مجموعات “الشامبينز ليغ”، والتي عرفت تواجد 5 لاعبين جزائريين.

وضمّت التشكيلة المثالية، 3 لاعبين ينشطون في البطولة المحلية. يتقدمهم أيوب غزالة، مدافع مولودية الجزائر، بتقييم 7.23، إلى جانب ثنائي شباب بلوزداد، عبد الرحمن مزيان، بـ 7.45، وأيمن محيوص، بـ 7.40.

كما شهدت تشكيلة مجموعات “الشامبينز ليغ” تواجد ثنائي “الخضر” الناشط في الترجي التونسي، محمد أمين توغاي، بتقييم 7.32، ويوسف بلايلي، بـ 7.93

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