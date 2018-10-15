الجزائريون يمنحون محرز “الحُب” وينتظرون رد الجميل!

يترقب جميع المُتابعين للشأن الكروي الجزائري، ردة فعل نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، خلال مُواجهة الإياب أمام “البنين”، غدا الثلاثاء.

وكانت الجماهير الحاضرة بملعب “مصطفى تشاكر” الجمعة الفارط، منحت اليساري الساحر “الحُب” و”الإعتراف”، مثلما طلبه منهم الناخب الوطني، جمال بلماضي.

وبرز أنصار “الخضر” بتصفيقهم وهتافهم بحياة نجم “مان سيتي”، في المُباراة الأخيرة، وذلك رغم المردود الباهت وغير المُقنع الذي قدمه.

ويأمل مُحبو “الأفناك”، أن يستفيق إبن “سارسال” بعد طول إنتظار ويقود زملاءه لتحقيق إنتصار جديد، يضمنون به التأهل للكان 2019.

يُشار بأن، جمال بلماضي وفي آخر ندوة صحفية، طالب الجزائريين عامة، بمنح محرز “الحُب” ليرد لهم الجميل على المُستطيل الأخضر.