الجزائريون ينتفضون نُصرة لغزة.. مسيرات مليونية عبر الوطن

خرج الجزائريون منذ صبيحة اليوم الخميس، في مسيرات حاشدة عبر مختلف ولايات الوطن، لنصرة إخوانهم في غزة الصامدين تحت القصف منذ 12 يوما.

ويعيش الجزائريون على مدار الأيام الأخيرة، في دوامة من الحزن والأسى، وهم يشاهدون يوميا صورا فضيعة للعدوان الصهيوني على غزة.

وتعدى الإجرام الصهيوني هذه المرة كل الخطوط الحمراء وهو يقصف ولأيام متوالية، الأطفال والنساء والشيوخ المحتميين ببيوتهم في غزة.

كما ارتكب الجيش الصهيوني، مجازر كانت الأبشع في القرن الواحد والعشرين على غرار قصف المستشفى المعمداني في غزة والذي خلف أزيد من 400 شهيد في لحظة واحدة.

وكأضعف الإيمان، لم يجد الجزائريون سوى الخروج والتظاهر، عبر الشوارع والمدن، لإيصال صوتهم للعالم، والتعبير عن رفضهم لهذا الإرهاب الهمجي الذي يخطف أرواح الفلسطينيين.

وبدأ المواطنون، من رجال ونساء، طلبة وعمال، وحتى تلاميذ المدارس، بالخروج للشوارع منذ الساعات الأولى لصباح اليوم. حيث لم يتحملوا الانتظار حتى الساعة الحادية عشر موعد انطلاق هذه المسيرة.

ويرتقب أن يخرج الجزائريون بالملايين عبر الولايات في مسيرة اليوم، والتي تم تنظيمها والدعوة للمشاركة فيها منذ أيام نصرة لإخواننا في غزة.