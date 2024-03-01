الجزائريون يُؤدون أول صلاة جمعة بالجامع الأعظم

أدى الجزائريون، اليوم، أول صلاة جمعة بجامع الجزائر الأعظم، بمشاركة المواطنين رجالا ونساء والذين توافدوا إلى العاصمة من مختلف ولايات الوطن.

وألقى خطبة الجمعة الأولى بالجامع الأعظم، بعد تدشينه رسميا، الأحد الماضي، من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فضيلة الشيخ محمّد المأمون القاسمي الحسنيّ.

وحضر الصلاة، وزراء الحكومة، وشيوخ وعلماء والعديد من الشخصيات المعروفة.

وكانت مصالح ولاية الجزائر، قد وضعت مخطط نقل للمواطنين خاص بصلاة الجمعة بجامع الجزائر.

وجاء هذا المخطط حرصا من مصالح ولاية الجزائر لتوفير أفضل الظروف وبيئة مناسبة لزوار جامع الجزائر. حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية.

وكان مدير الفضاء المسجدي بجامع الجزائر، عماد بن عامر، قد صرح بأن أول صلاة جمعة بجامع الجزائر “ستكون شبيهة بأول صلاة جمعة بعد الاستقلال. والتي خطب فيها الشيخ البشير الابراهيمي بمسجد كتشاوة”.

وبخصوص برنامج شهر رمضان المبارك، أعلن رئيس المجلس العلمي، موسى اسماعيل، عن انطلاق مختلف الأنشطة في جميع مرافق الجامع، على غرار الفضاء المسجدي.

مشيرا إلى أن صلاة التراويح في شهر رمضان المعظم ستكون “وفق رواية ورش عن الإمام نافع”. وستكون “فرصة لقراء الجزائر الممتازين باختلاف طبوعهم في التلاوة لإمامة المصلين. وقراءة حزبين من القرآن ليتم ختم القرآن في آخر الشهر الفضيل”.

كما سيعرف الجامع قبل صلاة العشاء “تلاوات قرآنية ودروسا وعظية يقدمها أئمة ومشايخ”.

داعيا المصلين إلى “الالتزام بالتعليمات والتوجيهات والمحافظة على الهدوء. خصوصا وأن الجامع سيكون مفتوحا أمام المصلين لأداء سائر الصلوات”.

كما أعلن عن الاطلاق الرسمي للموقع الالكتروني الخاص بالجامع قبل رمضان. والذي سيتضمن جميع النشاطات المبرمجة بالتفصيل خلال الشهر الفضيل وبعده بما يمكن المواطنين من الاطلاع عليها.