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الجزائريون يُفسدون على “فقير” فرحة التتويج بكأس العالم!

الرياضة
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الجزائريون يُفسدون على “فقير” فرحة التتويج بكأس العالم!
بقلم إسماعيل عشاش

لاتزال الجماهير الجزائرية، تكن كُرها كبيرا للدولي الفرنسي، نبيل فقير، بعدما تلاعب بـ”الفاف” وفضل عليها منتخب “الديّكة” خلال سنة 2015.

وتعرض مُهاجم “أولمبيك ليون” لكل أنواع الإنتقاد والشتم في صحفاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي من طرف مُحبي “مُحاربي الصحراء”.

وكانت عبارة “الخائن” العنوان الأبرز في أغلب تعليقات الجماهير الجزائرية، والتي سعت لإفساد فرحة اليساري بكأس العالم التي تُوج بها.

ويعيش “فقير” حالة نشوة كبيرة مع “فرنسا”، مما منحه قناعة مُطلقة بأنه قام بالخيار الأمثل، عندما فضلها على بلده الأصلي.


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