الجزائريون يُلهبون “الفايسبوك” بسبب “بلماضي”

صنعت الجماهير الجزائرية الحدث في مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب الناخب الوطني “جمال بلماضي” والعروض المميزة التي يُقدمها منذ بداية “الكان”.

وكانت جمُلة “قلنالو ديرلنا إيكيب خدملنا زوج” الأكثر تداولا في “الفايسبوك” و”تويتر”، للإشادة بالرجل الأول في الطاقم الفني لـ”محاربي الصحراء”.

كما أكد مُحبوا الخضر بأن التشكيلة كانت في حالة طوارىء في فترة ماجر، لتُحدث طوارىء لدى جميع الأفارقة مع بلماضي.

وعبّر الأنصار عن أملهم في مُواصلة زملاء القائد “رياض محرز” على نفس المنوال، ولم لا العودة بالتاج القاري من مصر.