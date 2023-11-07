الجزائري أفلح داود أفضل حكم في البطولة الإفريقية للتايكواندو

اختير الحكم الدولي الجزائري في رياضة “التايكواندو” أفلح داود، كأفضل حكم في البطولة الإفريقية، التي احتضنتها العاصمة الإيفوارية أبيدجان، يومي الـ 5 والـ 6 نوفمبر الجاري.

وكشفت الاتحادية الجزائرية للتاكواندو، بأن أفلح داود، نال جائزة أحسن حكم، في فعاليات منافسات البطولة الافريقية G 04.

مشيرة إلى أن التحكيم الجزائري كان حاضرا في البطولة الإفريقية بأسماء أخرى. على غرار مزياني نضيرة ومراد لعلام.

كما أوضحت الاتحادية في المقابل، بأن داود أفلح. مرشح أيضا لإدارة لقاءات منافسات بطولة العالم للباراتايكواندو ( ذوي الهمم ) المقبلة.