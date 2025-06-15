الجزائري اسلام منصوري يتوج بالقميص الأصفر في طواف الكاميرون الدولي

توج الدراج الجزائري، اسلام منصوري، اليوم الأحد، بالقميص الأصفر، للطبعة الـ21، من طواف الكاميرون الدولي.

وتوج منصوري، بهذا القميص، عقب تصدره اليوم الأحد، سباق المرحلة العاضرة والأخيرة، والذي جرى بين مدينيتي غولماكو، وياوندي على مسافة 108 كلم.

ويعتبر الدراج اسلام منصوري، أول دراج جزائري، يتوج بطواف الكاميرون الدولي، والذي سمل في طبعته هذه سبع مناطق في الكاميرون من أقصى السمال إلى الجنوب.

يذكر أن الجزائر، شاركت في هذه الطبعة الـ21 لطواف الكاميرون الدولي، بستة دراجين، هم: سليمان بادليس، اسلام منصوري، نجيب عسال، عبد الله بن يوسف، محمد دايد، وزاكي بودار.