الجزائري الصاعد بلال براهيمي يقوم بخطوة مُفاجئة

يتجه الجزائري بلال براهيمي، للقيام بخطوة مُفاجئة، لا تتناسب مع موهبته الكبيرة، وهو الذي كان الجميع ينتظر في المُستوى العالي.

وكشفت جريدة “واست فرونس”، بأن صاحب الـ20 عاما، يتجه للإنتقال لنادي لومان الناشط في القسم الثالث الفرنسي خلال الميركاتو.

وأوضح ذات المصدر، لتواجد الجناح الأيسر في مُفاوضات مُتقدمة مع الفريق السالف ذكره، بعد فشله في فرض نفسه مع ريمس.

وكان الجميع يعتقد، بأن النجم السابق لرديف ميلدزبره سيفرض نفسه في الليغ 1، ولكنه خيب الآمال وبقي خارج الخدمة طيلة الموسم.

وسينتقل براهيمي الصغير الى “لومان”، على شكل إعارة لعام واحد، على أن يعود صيف 2021 الى ريمس.