الجزائري باسطة أفضل لاعب في الوطن العربي

هنأت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية لها البطل الجزائري عبد المنعم باسطة بإنجازه الكبير.

وقالت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، أن النجم الصاعد عبد المنعم باسطة، يواصل إبهار الجميع ورفع راية الجزائر عاليا بعد أدائه الرائع وحصوله على ميدالية في رياضة المواي تاي كرياضة استعراضية في أولمبياد باريس.

وأكدت أن البطل الجزائري حقق فوزا مستحقا في البطولة العربية لمحترفي المواي تاي 2024 في أبو ظبي.

وختم أن باسطة لم يكتف بالفوز بالمركز الأول فحسب، بل حصل أيضا على لقب أفضل لاعب في الوطن العربي.

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