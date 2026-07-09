الجزائري بزحاف يمضي أول عقد احترافي في مسيرته مع “لوام”

أمضى الموهبة الجزائرية الصاعدة، كيليان بزحاف، اليوم الخميس، أول عقد احترافي في مشواره الكروي.

وأعلنت إدارة نادي أولمبيك مارسيليا، الفرنسي، اليوم الخميس، عن توقيه اللاعب كيليان بزحاف، على عقد احترافي مع النادي.

كما أضوح ذات المصدر، بأن العقد الذي أمضاه الدولي الجزائري، مع نادي “لوام”، يمتد إلى غاية 2028.

يذكر أن اللاعب كيليان زحاف (20 عاما)، تدرج في الأصناف الصغرى للمنتخب الوطني، لفئات (أقل من 17 عاما، 20 عاما، و23 عاما).