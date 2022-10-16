الجزائري بسعد يشارك في اشغال الجمعية للكنفدرالية الافريقية للتنس

كشفت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية، اليوم الأحد، عن مشاركة الجزائري محمد بسعد في اشغال الجمعية العامة العادية للكنفيدرالية الافريقية للتنس.

كما جرت أشغال الجمعية العادية بالعاصمة الغانية أكرا.

ويشغل بسعد نائبا لرئيس الكنفيدرالية الافريقية للتنس اين تواجد رفقة رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

كما أكّدت ترأس بسعد الذي يشغل كذلك في منصب أمين الخزينة في اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية اجتماع المنطقة أول أمس.