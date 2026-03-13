الجزائري بن معزوز يتأهل لربع نهائي كأس العالم للملاكمة

تأهل الملاكم الجزائري، بن معزوز محمد، أمس الخميس، إلى الدور الربع نهائي من كأس العالم للملاكمة للمستقبل تايلاندا.

وجاء تأهل البطل الجزائري بن معزوز، لهذا الدور الربع نهائي لصنف (75 كلغ)، بعد فوزه على منافس من جورجيا، جورجي قاقوا.

كما كان تأهل البطل الجزائري، جد مستحق، بالنظر لفوزه في نزاله ضد الملاكم الجورجي، بنتيجة (5/0).

وحرصت اللجنة الأولمبية الجزائرية، على توجيه رسالة تهنئة، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، للبطل بن معزوز محمد.