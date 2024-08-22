الجزائري بوعون يظفر بأول عقد احترافي في فرنسا

ظفر لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، عصام بوعون، بعقد احترافي لأول مرة، في فرنسا، بعد انضمامه إلى نادي نيم.

وأعلنت إدارة نيم عن تعاقدها مع اللاعب الجوهرة، لمدة ثلاث سنوات كاملة، قادما من نادي أف سي مون لويس.

وقالت إدارة نيم الفرنسي بعد تعاقدها مع الجزائري عصام بوعون، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، اليوم الخميس: “يسعدنا أن نعلن رسميا عن وصول عصام بوعون إلى أولمبيك نيم، لاعب ينشط في مركز خط وسط مهاجم”.

كما أكدت إدارة ناديه السابق، أف سي مون لويس، الخبر، وتمنت للاعب، عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، التألق رفقة ناديه الجديد.

وينتظر أن يحمل بوعون قميص المنتخب الأول، مستقبلا، بالنظر إلى الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها، خاصة أن فرصته مواتيه لتحقيق ذلك مع النادي العريق نيم.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!-more–