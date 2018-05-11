الجزائري جمال بوراس نائبا لرئيس البرلمان الافريقي عن دول شمال إفريقيا

انتُخبت الجزائر، امس الخميس، ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني لمنصب نيابة رئيس البرلمان الافريقي، عن مجموعة دول شمال إفريقيا .

وذلك خلال الدورة السادسة للعهدة التشريعية الرابعة للبرلمان الافريقي المنعقدة بمدينة “ميدرند” جنوب إفريقيا بمشاركة واسعة ل55 دولة إفريقية.

وتحصل جمال بوراس الذي عين نائبا عن مجموعة دول شمال إفريقيا في الهيئة التنفيذية للبرلمان الافريقي على 97 صوتا.

وتضم مجموعة دول شمال إفريقيا بالبرلمان الافريقي كل من الجزائر، مصر، تونس، ليبيا، الصحراء الغربية، موريتانيا والمغرب.

يذكر أن البرلمان الجزائري شارك في أشغال المؤتمر بوفد عن الغرفتين، بعضوية جمال بوراس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.

ولمين عصماني رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار، سليم أميرة، ومحمد زوبيري رئيس المجموعة البرلمانية للافلان بمجلس الأمة.