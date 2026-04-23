الجزائري حمزة ياسين يفوز بالمرحلة السادسة من طواف الجزائري الدولي

فاز الدراج الجزائري، حمزة ياسين، أمس الأربعاء، بالمرحلة السادسة، من الطبعة الـ26 لطواف الجزائرالدولي.

وأجريت هذه المرحلة السادسة من طواف الجزائري الدولي، ضمن المسار الرابط بين مستغانم، وتنس، على مسافة 155 كلم.

كما شهدت هذه المرحلة، تنافس كبير بين الدراجين، قبل أن يتصدر الجزائر حمزة ياسين، السباق في الأمتار الأخيرة.

يذكر أن طبعة 2026 من طواف الجزائر الدولي، تشمل عشر مراحل عبر مسارات متنوعة، على مسافة إجمالية قدرها 1697.7 كلم، تحت إشراف لجنة تحكيم دولية، يرأسها الإسباني خورخي غوال مارتينيز.