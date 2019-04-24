الجزائري “حيواني” يُتوج بالدوري الإماراتي لكرة اليد

قاد الناخب الوطني السابق، “سفيان حيواني”، نادي “الشارقة” للتتويج بلقب الدوري الإماراتي لكرة اليد، بعد مُباراة فاصلة أمام نظيره “الأهلي”.

وتفوق أشبال التقني الجزائري أمام مُمثل إمارة “دُبي” بنتيجة “22-17″، ليتحصل على “الثنائية” بعد الفوز بكأس “السوبر” منذ أسابيع مضت.

وسيكون “حيواني” أمام فُرصة لإثراء رصيده ورصيده فريقه بتتويج جديد، وذلك من خلال التنافس على كأس رئيس الدولة، نهاية الموسم.

يُشار بأن مُدير المنتخبات الوطنية، قاد “الخضر” السنة الماضية لأسوء مُشاركة تاريخية لهم في كأس إفريقيا 2018 بإحتلالهم للمركز السادس.