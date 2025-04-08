الجزائري خالد ونوف يفوز بعضوية في الاتحاد العربي لـ “الجيدو”

فاز نائب الرئيس الأول للاتحادية الجزائرية للجيدو، خالد ونوف، بمنصب ضمن المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجيدو.

وجاء فوز الجزائري، خالد ونوف، خلال أشغال الجمعية العربية الانتخابية التي جرت اليوم الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان. على هامش البطولة العربية للجيدو 2025.

ومن جهته، تقدم رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمن حماد، بتهانيه إلى خالد ونفوف بمناسبة انتخابه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لـ”الجيدو”. متمنيا له التوفيق والنجاح في خدمة هذه الرياضة على الصعيد العربي والجزائري.