الجزائري خبيب يفوز بجائزة أفضل صانع محتوى لعام 2022

نجح الجزائري خبيب كواس في الفوز بلقب أفضل صانع محتوى رقمي لعام 2022 والذي استضافته مدينة قازان الروسية. حيث نظمت حدثًا لتكريم ألمع الشباب في مختلف المجالات. مثل أفضل باحث أو مصور و حتى أفضل صانع محتوى.

كما قالت اللجنة المنظمة للجائرة على صفحتها الرسمية إن خبيب مصور الحياة البرية، صانع فيديو محترف. مدوّن فيديو. وهو أول مستخدم يوتيوب للسفر والمغامرة.

وأضافت “إنه نوع من الأشخاص الذي يتوقون لاستكشاف كل ركن من أركان كل قارة بنفسه. في الوقت الحاضر زار 42 دولة. بدأ خبيب رحلاته بأقل التكاليف. استخدم تطبيقات السفر التي سمحت له بالبقاء في منازل الغرباء مجانًا. زار قبائل الأقزام في الكاميرون، وقبائل هادزابي، وصيادي الحيوانات. والقبائل العربية في تشاد ، للتعرف على الطراز القديم لقبائل إفريقيا”.

وجمع خبيب ما لا يقل عن 1.6 مليون مشترك على Instagram ، وقد اكتسب سمعة جيدة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة به. حيث يأخذنا في مغامراته حول العالم. يكرس الشاب نفسه بالكامل لشغفه بالسفر. ومن خلال حسابه، يشارك تجاربه ويعرف متابعيه بالثقافات والأنشطة المختلفة التي يمكن القيام بها في هذه الوجهات.