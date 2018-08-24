الجزائري خربوش “16 سنة” يصنع الحدث بإنجلترا وينتظر لفتة “الفاف”

يصنع اللاعب الجزائري الأصل، نسيم خربوش، الحدث بداية هذا الموسم، وهذا بعد عروضه المميزة رفقة الفئات الشُبانية لناديه “هادرسفيلد تاون”.

وصُنف المُدافع صاحب الـ16 عاما، كواحد من أبرز المواهب الصاعدة في إنجلترا، وهو مادفع “التيريز” لربطه بعقد طويل الأمد، مُبكرا.

ويتميز “خربوش” بمؤهلات بدنية لافتة،مُقارنة بصغر سنه، وتتناسب مع مُتطلبات اللعب بإنجلترا، حيث انه يبلغ من الطول مترا و91 سنتم.

يُذكر بأن الموقع الرسمي لـ”هادرسيفيلد تاون” أكد بأن نجمه الصاعد، لديه حُرية الإختيار مُستقبلا، بين “إنجلترا” و”الجزائر” لتمثيل أحدهما دوليا.