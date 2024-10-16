الجزائري دريس مسعود يحصد فضية البطولة العالمية العسكرية

حصد المصارع الجزائري دريس مسعود، اليوم الأربعاء، الميدالية الفضية، من مشاركته في البطولة العالمية العسكرية.

وجاء تتويج دريس مسعود، بهذه الميدالية الفضية، بعد هزيمته في النزال النهائي لوزن أقل من 37 كغ، في مواجهة الأزبكي، أحادوف شاخرام المصنف سادس عالميا.

وحرصت وزارة الشباب والرياضة، على تهنئة البطل الجزائري، على هذا الإنجاز، من مشاركته في هذه للبطولة العالمية العسكرية.

يذكر أن هذه الطبعة الـ42 من البطولة العالمية العسكرية، التي شارك فيها الجزائري دريس مسعود، جرت بالعاصمة الأزباكيستانية طشقند.