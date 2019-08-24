الجزائري رغبة “خلطها” في ثاني مُبارياته مع ليستر

عاد الجزائري الأصل علي رغبة للبروز مع ناديه ليستر سيتي الإنجليزي للأسبوع الثاني على التوالي، ولكن بشكل سلبي هذه المرة.

وشارك المُهاجم أساسيا خلال المواجهة أمام “برايتون” ولكنه لم يُقدم الشيء الكثير، عكس المُباراة الماضية التي شهدت تسجيله هدفا جميلا.

ولفت صاحب الـ19 عاما الأنظار بدخوله في إشتباك عنيف بعض الشيء مع أحد مُدافعي المُنافس، ليقوم بدفعه بطريقة عنيفة.

ولم يرق هذا التصرف لمدرب “الفوكسيس” والذي قرر إستبدال صاحب الجنسية الأيرلندية، بعد مرور 41 دقيقة من اللعب.

يُشار بأن المواجهة إنتهت بخسارة الثعالب بثلاثة أهداف مُقابل واحد.