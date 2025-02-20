الجزائري زوهير حمدي مديرا تنفيذيا جديدا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة

تم إنتخاب الجزائري الدكتور زوهير حمدي، مديرا تنفيذيا جديدا للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة ومركز الطاقة. في ختام أعمال الإجتماع الرابع والعشرين للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE). الذي انعقد في الكويت يومي 18 و19 فيفري 2025.

وحصل الدكتور زوهير حمدي على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس أمناء المركز. وقد جرت هذه الانتخابات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع. وسفير الجزائر لدى دولة الكويت، عبد القادر قاسمي الحسيني.

ويعد هذا التعيين تتويجا لمسيرة الدكتور زوهير حمدي المتميزة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. حيث يتمتع بخبرة واسعة في تطوير استراتيجيات الطاقات النظيفة. وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.

زهير حامدي، خبير دولي في مجال الطاقة يتمتع بخبرة طويلة في سياسة الطاقة واستراتيجيات الانتقال الطاقوي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وتغير المناخ. بالإضافة كذلك إلى التنمية الاقتصادية في سياق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

كما تحصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية ودراسات الشرق الأوسط من جامعة درهام في بريطانيا عن موضوع “دراسة استشرافية حول تنويع مصادر الطاقة في قطاع توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي في أفق 2050”. بالإضافة كذلك إلى شهادة ماجستير في العلاقات الدولية، وشهادة بكالوريوس. علوم سياسية واقتصاد، من الجامعة الأميركية في القاهرة.

وعلى هامش الاجتماع، تحادث كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، السيد نور الدين ياسع. مع الشيخ مبارك محمد الصباح، رئيس شركة “عسلاء” الكويتية. حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والكويت في قطاع الطاقة، لا سيما في مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة وكفاءة الطاقة.

كما تطرق اللقاء إلى فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتطوير الهيدروجين الأخضر، في ظل اهتمام الجزائر المتزايد بتعزيز تحولها الطاقوي وتنويع مصادرها الطاقوية.

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