الجزائري “سامي روبينسون” يفوز بسباق “سيلفرستون”

نجح الجزائري، سامي ليو روبينسون، البالغ من العمر 14 سنة، في الفوز بسباق “سيلفرستون” للسيارات في منافسة “جينيتا جونيور شامبين شيب” ببريطانيا العظمى.

ويعد هذا الانتصار الأول من نوعه للبطل الواعد، روبينسون، خلال موسمه الأول في هذه البطولة، بعدما حقق في وقت سابق. العديد من الألقاب والبطولات الدولية في “الكارتينغ”.

كما تلقى روبينسون، التهاني من طرف “Ginetta Cars” الصفحة الرسمية للمنافسة، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعد فوزه الباهر.

إلى جانب تلقيه تهاني من الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، التي أعادت نشر سباق روبينسون، عبر صفحتها على “فيسبوك”. مبرزة بأن هذا الانتصار: “يؤكد قدراته ويعد بالمزيد من التتويجات له وللجزائر”.