الجزائري صيود ينال فضية بطولة فرنسا المفتوحة  للسباحة

أحرز السباح الجزائري جواد صيود أمس الأربعاء، الميدالية الفضية، في سباق 400 متر فراشة، ضمن البطولة الفرنسية المفتوحة.

ونجح السباح صيود، في افتتاك هذه الميدالية، بعد احرازه المركز الثاني، في بتوقيت 1د 9 ثا 40 ج، في ما عاد المركز الأول للفرنسي نويان تايلان، بتوقيت 4د 58ثا 01ج.

وبهذا أضاف السباح الجزائري، رابع ميدالية لرصيده في هذه البطولة الفرنسية، بعد نيله ذهبية 100 متر فراشة، وذهبية 200 متر سباحة على الصدر، و400 متر أربع سباحات.

يذكر أن جواد صيود (21 عاما)، يملك في رصيده خمسة تأشيرات “ب” مؤهلة إلى موعدي أبو ظبي وفوكويوكا، وهي: 100 و 200 متر فراشة، 200 و 400 متر أربع سباحات، ناهيك على 200 متر على الصدر.