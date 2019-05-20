الجزائري عبد العزيز شوكري يُتوّج بجائزة أحسن صوت لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

أُسدلَ السِّتارُ على نتائج مسابقة دُبي الدولية للقرآن الكريم، في طبعتها الثالثة والعشرين “23” المُقامة بدبي شهر رمضان من كلّ عامٍ.

وتعنى هذه المسابقة بحفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده، والتي فاز فيها عبد العزيز شوكري صاحب الـواحد والعشرينَ “21” ربيعاً

وهو طالب بكليّة العلوم الإسلامية بخروبة- الجزائر، سنة أولى ماستر تخصص الشريعة والقانون، أين انتزع عن جدارة جائزةَ أحسن صوتٍ.

وشارك في المسابقة 100 متسابق، قدِمُوا من بُلدان مختلفة عبر العالم، حيث دُوِّن اسم عبد العزيز سابعاً في التّرتيب العام

من بينِ المقرئين، وللإشارة فهذه ليست المشاركة الأولى للجزائري عبد العزيز شوكري، في المحافل الدولية ممثّلاً للجزائر.

فقد شارك في مسابقات كثيرة كانت آخرها المقامة بروسيا، أين مثّل الجزائر أحسن تمثيل، فهنيئاً لكَ يا بلبل القرآن.