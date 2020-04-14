الجزائري عبد الوهاب عيساوي يفوز بجائزة البوكر العربية

أعلنت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر 2020″، عن فوز رواية “الديوان الأسبرطي”، للكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي، بدورة الجائزة لهذا العام.

وجاء الإعلان إلكترونيًا عبر صفحة الجائزة على “فيسبوك”، بعد إلغاء الحفل عقب قرار الإجراءات الوقائية الاحترازية، التي تفرضها الدول للحد من انتشار وباء كورونا.

وكشف رئيس لجنة التحكيم، عن اسم الرواية الفائزة بالجائزة والصادرة عن دار ميم، حيث حصل عبد الوهاب عيساوي بموجبها على الجائزة النقدية البالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ترجمة روايته إلى اللغة الإنجليزية.

وترصد “الديوان الإسبرطي” حيوات خمس شخصيات تتشابك في فضاء زمني ما بين عام 1815 إلى 1833، في مدينة المحروسة، الجزائر.

وقال محسن الموسوي: “تتميز رواية الديوان الإسبرطي بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائياً، ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة”.

وأضاف رئيس لجنة التحكيم: “إن الرواية دعوة للقارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته”.

وأورد ذات المتحدث: “هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي العميق، لا تسكن الماضي بل تجعل القارئ يطل على الراهن القائم ويسائله”.

وعبد الوهاب عيساوي روائي جزائري من مواليد 1985 بالجلفة، تخرج في جامعة زيّان عاشور، ولاية الجلفة، مهندس دولة إلكتروميكانيك ويعمل كمهندس صيانة.