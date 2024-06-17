الجزائري علي قواند يفوز بنهائي سباق 800 متر للتجمع الدولي بمدينة تروا

فاز العداء الجزائري محمد علي قواند، أمس الأحد، بنهائي سباق 800 متر، للتجمع الدولي لألعاب القوى الجارية بمدينة تروا الفرنسية.

وتمكن الجزائري قواند، من الظفر بالمركز الأول في هذا السباق، محققا توقيت قدره 1 دقيقة، 44 ثانية، و67 جزء من المئة.

وتقدم العداء الجزائري، في هذا السباق على كل من الفرنسي لويي ويرات، الذي حلّ ثانيا بتوقيت (1د،46ثا،20ج)، والبوسني، أميل توكا، صاحب المركز الثالث (1د،46ثا،86ثا).

ويندرج التجمع الدولي لمدينة تروا، ضمن البرنامج التحضيري للعداء الجزائري علي قواند، تحسبا للمشاركة في الالعاب الاولمبية باريس 2024.