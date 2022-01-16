الجزائري غربال يصنع الحدث و يصبح بطل شعبي في مصر

صنع الحكم الجزائري مصطفى غربال الحدث بفضل إدارته مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو. من منصة التحكيم بعد إعتماده على تقنية “الفار” في وقتها المحدّد.

ونال غربال إشادة المتتبعين للعرس الكروي بما فيهم الجماهير و الإعلاميين والتقنيين في مصر

وجاء تدخل الحكم الجزائري غربال الذي كان “مسؤولا عن تقنية الفيديو” في الوقت المناسب. عندما قام بإبلاغ الحكم الرئيسي البوروندي باسيفيك بارتكاب المهاجم الأيمن للمنتخب غينيا بيساو لخطأ الشد للمدافع عمر كمال قبل تسديده للكرة في شباك الشناوى.

كما أثنى الخبير التحكيمي المصري توفيق السيد على الجزائري عندما قال “غربال أنقذنا أمام غينيا بيساور”.

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وشهد الشوط الأول من المباراة الإفتتاحية لكان الكاميرون، حالة تخكيمية استدعت لجوء الحكم الدولي الجزائري مصطفي غربال، لتقنية “الفار”.

وفي الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الاول، تعرض لاعب الكاميرون لعرقلة داحل منطقة الجزاء، والتي أثارت جدلا بين الفريقين.

وتدخل الحكم الجزائري مصطفى غربال، من خلال استعانته بتقنية “الفار”، قبل أن يقرر منح ركلة جزاء لمنتخب الكاميرون.

ونجح فانسونت أوبوبكر، في ترجمت ضربة الجزاء إلى هدف معدلا النتيجة للمنتخب الكاميروني بهدف في كل شبكة.

وبهذا يعتبر الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، أول من استعان بتقنية “الفار”، في الطبعة الـ33 من كأس أمم إفريقيا 2021.