الجزائري “كرّوش” مطلوب في “بارما”

أبدى نادي “بارما” رغبة في إستقدام الجزائري الصاعد، رضوان كرّوش، خلال الميركاتو الصيفي، وهذا بعد تألقه في الليغ 2 الفرنسية.

وأشارت “فرانس فوتبول” لسعي الصاعد الجديد لـ”السيري آ” في حسم صفقة صاحب الـ24 عاما وشراء عقده من “أف سي باريس”.

وسيكون “الجيالو بلو” مُطالبين بالإسراع في ضم متوسط الميدان، خاصة وأنه مُتابع من طرف “أميان” الفرنسي، “فيتوريا غيماريش” و”بوافيشتا” البرتغاليين.

ويستهدف، رضوان كرّوش في المُستقبل مواصلة البروز على الساحة، ولم لا الحصول على مكانة مع المنتخب الوطني في المُستقبل القريب.