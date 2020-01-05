الجزائري لعروسي يسجل أول ظهور له رفقة ليفربول

ساهم الفرانكو جزائري، ياسر لعروسي، اليوم الأحد، في تأهل ناديه ليفربول، للدور المقبل من كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد فوزهم بـ1-0، أمام نادي إيفرتون.

ودخل ياسر لعروسي، بديلا في هذه المباراة، انطلاقا من الدقيقة الـ9، أين أقحمه المدرب يورغن كلوب، لتعويض اللاعب جيمس ميلنر، الذي تعرض لإصابة.

وتعد هذه أول مشاركة للمدافع لعروسي، رفقة الفريق الأول، منذ انضمامه لنادي ليفربول، موسم 2017، قادما من لوهافر الفرنسي.

يذكر أن ياسر لعروسي، هو من مواليد الوادي، بالجزائر، ويبلغ من العمر (19 عاما) فقط، ويشغل منصب مدافع أيسر.