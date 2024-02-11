الجزائري محمد المهدي يتوج بذهبية الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو

حصد المصارع الجزائري محمد المهدي ليلي، الميدالية الذهبية في الدورة الإفريقية المفتوحة للجيدو، الجارية بتونس.

ونال محمد المهدي ليلي، هذه الميدالية الذهبية، لوزن (+100 كلغ)، بعد فوزه اليوم الأحد، في النزال النهائي، على حساب البيلاروسي خوخارينكا ياخور.

وكان البطل الجزئري، قد بلغ الدور النهائي من هذه الدورة المفتوحة للجيدو، بعد تغلبه على السعودي سعود المناعي، في الدور الربع نهائي.

كما نجح محمد المهدي، في تجاوز الدور النصف النهائي، بفوزه في النزال الذي جمعه بالمصارع التونسي وهيب حديوس.