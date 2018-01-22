الجزائري محمد ياسا يتوج ببطولة العالم للملاكمة

أحرز الملاكم الجزائري محمد ياسا، لقب بطل العالم للملاكمة المحترف، في وزن فوق الخفيف، على حساب البرغواياني فيكتور كاردوزو كورونار.

واحتاج محمد ياسا، خلال النزال الذي احتضنته قاعة “حرشة حسان” بالعاصمة، لـ12 جولة كاملة، لتحقيق الفوز بالنقاط على منافسه العنيد.

وبعد تحقيقه هذا اللقب صرح ياسا لـ (و.أ.ج): “المنازلة كانت صعبة جدا، سيما وأنني لم ألاكم منذ مدة زمنية طويلة”.

وأضاف: “المهم أنني تمكنت من الفوز، سأسعى للحفاظ على هذا اللقب مستقبلا، ولازالت تنتظرني منازلات أخرى لنيل ألقاب عالمية جديدة”.