الجزائري “مرجي” يصنع الحدث في فرنسا

يصنع الجزائري يانيس مرجي الحدث في فرنسا خلال الأسابيع الماضية، وهذا بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة ناديه “أوكسير”.

وتمكن صاحب الـ25 عاما من إظهار فعالية كبيرة أمام المرمى منذ بداية الموسم الجاري، مُسجلا أربعة أهداف في خمس مُباريات.

وأشادت جريدة “ليكيب” باللاعب الذي كان إحتياطيا مع أبناء منطقة “لا بورغون”، قبل أن يفرض نفسه أساسيا بمرور جولات الدوري.

وكان رأس الحربة يُصنف كـ”super-sub”، بإعتباره يهز الشباك في كل مرة ينال فيها الفرصة ولو لبضعة دقائق من طرف مُدربه.

وأشاد الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”لاجيا”، جون مارك فورلان بلاعبه قائلا :”لقد إستحق المُشاركة أساسيا لأنه فعال أمام المرمى”.

ويُعتبر مرجي مثالا عن المُثابرة وهو الذي لم يصل للإحتراف سوى سنة 2016، بعدما كان مُجرد كهربائي في شركة خاصة.