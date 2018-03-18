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الجزائري مصطفى العرفاوي رئيسا جديدا لجنة تحكيم جائزة الإبداع الرياضي

الرياضة
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الجزائري مصطفى العرفاوي رئيسا جديدا لجنة تحكيم جائزة الإبداع الرياضي
بقلم كريم.تيغرمت

عين نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، الجزائري مصطفى العرفاوي، رئيسا للجنة تحكيم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وأختير عضو مجلس أمناء الجائزة، مصطفى العرفاوي، لترأس هذه اللجنة التي تضم أحمد مساعد العصيمي (السعودية)، طارق يوسف الجناحي، ومريم عبد الله بن لاحج (الإمارات).

وتعد جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، الأكبر على الإطلاق، من حيث قيمتها وتعدد فئاتها.

كما تعد هذه الجائزة التي فاز بها الأخوين الجزائريين بقة هذه السنة، الأولى على الإطلاق التي تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي.

ويعد مصطفى العرفاوي، من أبرز الوجوه الرياضية الجزائرية، الذي سبق له ترأس اتحاد السباحة واللجنة الأولمبية الجزائرية. والعديد من المناصب الأخرى.

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