الجزائري مصطفى العرفاوي ضمن مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي

شارك الجزائري مصطفى العرفاوي في مجلس أمناء بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي عبر تقنية الفيديو.

حيث أكد المجلس في إجتماعه اليوم على تنفيذ توجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة، الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس الجائزة، في وضع خطط العمل وإطلاق المبادرات التي تساهم في عودة النشاط الرياضي وتوفير منصات التنافس للرياضيين التي تمنح المبدعين الرياضيين الفرصة لتقديم أفضل مستوياتهم والعودة إلى منصات التتويج في البطولات العالمية المختلفة والانطلاقة المنتظرة لأولمبياد طوكيو صيف العام 2021.

ورغم تأجيل الطبعة الحادية عشر، تنتظر الرياضة الجزائرية أولمبياد طوكيو لتحقيق نتائج طيبة تخول لها الترشح لجائزة الإبداع الرياضي الأكبر في العالم .