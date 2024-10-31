الجزائري مصطفى عبدو يتوج ببرونزية البطولة العالمية للملاكمة

أحرز الملاكم الجزائري مصطفى عبدو، الميدالية البرونزية، من مشاركته في البطولة العالمية للاواسط 2024، التي جرت بمدينة كولورادو الأمريكية.

وتمكن مصطفى عبدو، من الظفر بهذه الميدالية البرونزية، بعد بلوغه الدور النصف النهائي، في وزن 75 كلغ.

وأنهى الملاكم الجزائري مشواره ضمن هذه البطولةالعالمية للأواسط، بانهزامه أمام الأمريكي جوزيف أويننغوا.

يذكر أن البطولة العالمية للأواسط، تم تنظيمها من طرف الاتحاد العالمي للملاكمة، الحديث النشأة.