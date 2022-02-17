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قناة النهار

الجزائري منقذ 4 أشخاص من حريق بفرنسا.. لاعب كرة قدم ولديه حزام أسود.. يروي تفاصيل الحادثة

بقلم قناة النهار
الجزائري منقذ 4 أشخاص من حريق بفرنسا.. لاعب كرة قدم ولديه حزام أسود.. يروي تفاصيل الحادثة
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