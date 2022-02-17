قناة النهار الجزائري منقذ 4 أشخاص من حريق بفرنسا.. لاعب كرة قدم ولديه حزام أسود.. يروي تفاصيل الحادثة بقلم قناة النهار نشر في 17 فيفري 2022 - 22:12 شارك غرِّد أرسل 149 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vzB4B اقرأ أيضا دورات تكوينية بشعار "كن.. في أسبوع".. أسعار خيالية لبيع شهادات تخلو من المصداقية قناة النهار 03 فيفري تغيير الكمامة يوميا هل يقي من الإصابة بكورونا؟.. الأطباء يوضحون قناة النهار 28 جانفي نجاة فتاة بأعجوبة إثر إحتراق سيارتها بتقصراين قناة النهار 06 فيفري أمطار.. ثلوج وبرد على هذه الولايات بداية من ليلة الإثنين الوطني 13 فيفري رئيس الجمهورية: هناك صحف تنشر أرقاما وإحصائيات لا سند لها والهدف منها هو التهويل قناة النهار 15 فيفري ندرة المواد الإستهلاكية والمضاربة..اللجنة الإستعلامية البرلمانية توضح قناة النهار 10 فيفري "وزير الشؤون الدينية : عن فتح العمرة.. الظروف الوبائية لاتسمح قناة النهار 08 فيفري وزير الشؤون الدينية: نعمل بسياسة السياحة الدينية قناة النهار 17 فيفري إفتتاح خط بحري تجاري جديد بين الجزائر وموريتانيا قناة النهار 10 فيفري الشيخ النوي: آبار إرتوازية في سعيدة.. ما خدمو بيهم ما غلقوهم ووالي المسيلة يأمر بتغطية الآبار قناة النهار 10 فيفري