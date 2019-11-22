الجزائري نضال عيمن يتأهل إلى نهائي “منشد الشارقة 12”

تأهل المنشد الجزائري نضال عيمن رفقة المنشد حسن الجلب من سوريا إلى مسرح المجاز نهائي مسابقة “منشد الشارقة 12”.

بعد تقديمهما لوحات إنشادية متميزة أظهرت مواهب استثنائية في المجال، وذلك خلال الحلقة الأولى من البرنامج، التي عرضت مساء أمس على قناة الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

وأنشد نضال عيمن أنشودتي “أحبك يا ربي” و”هذي طريق الله”، فيما أنشد السوري حسن الجلب أنشودتي “لمعراج الله” و”ديننا”، أمام لجنة تحكيم البرنامج التي ضمت كلاً من لطفي بوشناق، ومحمود ياسين التهامي وأحمد بوخاطر.

وأذكّر إخواني أن مرحلة النهائي تحتاج تصويتا ودعما منكم في هذا الجانب لهذا ألتمس منكم دعم الصفحة وإيصالها لكل الجزائريين حتى يصلهم رابط التصويت في وقته وذلك بمشاركة الصفحة ودعمها بالإعحابات.