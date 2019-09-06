الجزائري ولد علي يقود فلسطين لفوز تاريخي في تصفيات مونديال 2022

قاد المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، أمس الخميس، منتخب فلسطين، لفوز تاريخي أمام أوزبكستان، لحساب تصفيات مونديال قطر 2022.

وتغلب منتخب فلسطين، على ضيفه منتخب أوزبكستان، بثنائية نظيفة، في مستهل مشوار المنتخبين ضمن المجموعة الرابعة، لتصفيات مونديال قطر 2022، وكأس آسيا 2023.

ويطمح المدرب الجزائري للتأهل رفقة منتخب فلسطين، حيث صرح عقب هذه المواجهة: “هدفنا تحصيل أكبر عدد من النقاط في هذه المجموعة”.

وأضاف: “البداية تكون بعدم تضييع أي نقطة من أصل 12، على أرضنا، حتى نحقق الهدف المنشود، ونسعد أنصارنا”.

يذكر أن منتخب فلسطين، يتواجد في المجموعة الرابعة، من تصفيات كأس العالم 2022، إلى جانب، السعودية، اليمن، سنغافورة، وأوزبكستان.