الجزائري ياسين بقواسة يحتل المرتبة الثالثة في الاحتفال الماليزي الدولي للقرآن الكريم

تُوّجَ المتسابقُ الجزائريُ ياسين بقواسة صاحب الثلاثينَ عاماً بالمرتبةِ الثانية من مسابقة الاحتفال الماليزي الدولي للقرآن الكريم.

ابن ولايةِ الشلف شارك في طبعته الواحدة والستينَ لهذه المسابقة الدولة في تلاوة القرآن.

ياسين بقواسة أستاذ مادّة الرياضيات بالطور المتوّسط حَسِبَها جيّداً واستطاع أن يُزاحم أكبر القُرّاء الذين كان عددهم “99 ” تسعةٌ وتسعينَ مُتسابقاً قدموا من “86” ستٍ وثمانينَ دولةً عبر العالم للمشاركة في إحدى كُبرى المسابقات الدولية التّي وُسِمت هذه المرّة بـ : ” تعاطف الأمّة دلالة على الرّحمة “.

تجدُرُ الإشارة أن طبعة هذه السنة امتدت من تاريخ 15 إلى 20 أفريل الجاري .

هذا وكانَ مشرّفُ الجزائر قد نشر عبر حسابهِ على الفايسبوك منشوراً يحمدُ فيهِ الله تعالى على هذا التتويج شاكراً في الوقتِ نفسهِ والدَيهِ الكَريمين.