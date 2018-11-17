الجزائري يوسف بلعوج يتوج بمسابقة التأليف المسرحي العربي الموجه للأطفال

فن وثقافة
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الجزائري يوسف بلعوج يتوج بمسابقة التأليف المسرحي العربي الموجه للأطفال
بقلم مصطفى.ق

فاز الجزائري يوسف بعلوج  بالمرتبة الاولى في النسخة 11 لمسابقة الهيئة العربية للمسرح الخاصة بالتأليف المسرحي الموجه للطفل عن  نص “قمقم مارد الكتب”.

واحتل المغربي هشام ديوان المرتبة الثانية فيما تحصل على المرتبة الثالثة مناصفة كل من محمد كسير من مصر.

والجزائرية كنزة مباركي عن نص “مدينة النانو” .

المسابقة تدخل في إطار البرنامج الثقافي والفني الذي وضعته الهيئة العربية للمسرح.

تحفيزاً للكتّاب المسرحيين العرب من الشباب حتى سن الخامسة والثلاثين ،واهتماماً بمسرح الطفل.

التي خصصت لنصوص تشتبك مع الموروث الثقافي لإنتاج معرفة إبداعية جديدة ومتجددة موجهة للفئة العمرية من 6  إلى 18 سنة.


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